İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın saat 22.00'de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolculardan Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu. Fiorentina ile oyun anlayışlarının birbirine benzediğini belirten Belözoğlu, "Birbirine benzer oyun oynamaya çalışan iki tane iyi takımın maçı olacak. Fiorentina köklü ve iyi bir kulüp. Bu oyunu çok iyi şekilde oynayan bir takım. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Bu zamana kadar oynayacağımız en zor maçlardan biri olacak. Ülke puanına hizmet etmek ve grup birinciliği hedefimiz doğrultusunda oynayacağız. İyi bir maç olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.



"FATİH TERİM ÜLKE FUTBOLU İÇİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK TEKNİK ADAM"



İtalyan bir gazetecinin bir dönem Fiorentina'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Belözoğlu, "Fatih Terim çok değerli. Fiorentina'da antrenörlük yaparken herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Galatasaray'da oynarken benim antrenörlüğümü yaptı. Gerçekten severim onu. Yarın da bildiğim kadarıyla bizimle birlikte olacak. Yarın da çok güzel bir belgeseli yayınlanacak. Yarına denk gelmesi, güzel bir tesadüf oldu. Fatih Terim ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Ülke futbolunda yeri her zaman farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"FIORENTINA'YI HALA DAHA FAVORİ GÖRÜYORUM"



Fiorentina'nın ilk maçta sürpriz bir şekilde puan kaybı yaşamasına rağmen grubun favorisi olduğunu belirten genç teknik adam, "Biz gerçekten iyi başladık. Onların değerini iyi biliyoruz. Bildiğim kadarıyla geride kalan fikstürde çok fazla maç kazanamadılar. Hala onları favori görüyorum. Yarınki maçı farklı görüyorum ve kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.



"GOL YEMEME ÜZERİNE BİR PLAN YAPMIYORUZ"



Süper Lig'de geride kalan maçlarda gol yememelerinin hatırlatılması üzerine Belözoğlu, maçları kazanmak için planlar yaptıklarını belirterek, "Bizim için sezon iyi başladı. Avrupa'da en çok maç kazanan takımız, ligde gol yemedik. Gol yememe üzerine bir plan yapmıyoruz. Maçları kazanmak için plan yapıyoruz. Bu biraz fazla gündeme geliyor. Oyun üstünlüğü ve maçları kazanmak daha önemli. Bir oyun anlayışımız var, bunu devam ettirmek en büyük isteğimiz" açıklamasında bulundu.



"MESUT YARIN KADRODA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCULARDAN BİRİSİ"



Mesut Özil'in çok ağır bir sakatlık süreci geçirdiğini belirten ve yarınki maçta kadroda olacağını aktaran Emre Belözoğlu, "Mesut, istediği kadar süre alamadı. Kendisini bulmuştu, ağır bir hastalık geçirdi. Covid-19 olmasa da semptomları o yöndeydi. 10 gün takımdan ayrı kaldı. 4 gün önce antrenmanlara başladı. Yarın kadroda düşündüğümüz oyunculardan birisi. Kulübede olacak. Fiziksel olarak seviyesine ulaştığında ondan faydalanacağız. Kariyerinin sonunun iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Kariyerinin sonunu çok iyi getirecek. Bize katkısı tam fit hale geldiğinde çok daha fazla olacak" dedi.



"AVRUPA'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMA HEDEFİM VAR, BU İTALYA OLURSA ÇOK DAHA MUTLU OLURUM"



"Bir gün İtalya'da teknik direktörlük yapmak ister misiniz?" sorusuna ise Emre Belözoğlu, şöyle cevap verdi:



"Benim için İtalya, Türkiye'den sonra en sevdiğim ülke diyebilirim. Orada güzel zamanlarım geçti. Onlarla benzer özelliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bir gün tabii ki hedefim, Avrupa'da teknik adamlık yapmak. Bu İtalya olursa çok daha mutlu olurum. Bu şu anda çok yakın bir hedef olarak görülmüyor."



"BÜYÜK TAKIMLARIN ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNAMA ALIŞKANLIĞI OLMASI GEREKİYOR"



Bazı teknik adamların fikstürden yana yaşadıkları sıkıntıyı dile getirmesinin doğal olduğunu ve bu sürecin kolay olmadığını belirten Belözoğlu, "Diğer meslektaşlarımızı bu anlamda eleştirmek kolay. Bir takımın içinde yaşadıklarını değerlendirmek teknik adamların işi. Kolay bir fikstür yok. Türkiye'de üç günde bir maç oynamak kolay değil. Bu serzenişlere hak vermeniz gerekiyor. Üç günde bir maç ben çok oynadım. İyi sporcular, her maçta oynamak ister. Ben önemli takımların üç günde bir maç oynama alışkanlığına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Elimde iyi oyuncular var. Birilerini daha az, birilerini daha fazla kullanıyoruz. Hepsinin gözümde değeri aynı. Kime şans verdiysem hepsi elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.



Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde yaşadığı Avrupa şampiyonluğunu teknik adam olarak da yaşamak istediğini aktararak, "Çok mükemmel bir duyguydu. Bunu teknik olarak yaşamak da her teknik adamın isteğidir" dedi.



HASAN ALİ KALDIRIM: CİDDİ VE ZOR BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ



Karşılaşma ilgili düşüncelerini aktaran Hasan Ali Kaldırım, yarın 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Fiorentina, İtalya'nın köklü takımlarından. Doğal olarak kuralar çekildiğinde favori gösterildiler. Biz de oynadığımız oyunla iddialı olduğumuzu, geçtiğimiz hafta aldığımız galibiyetle gösterdik. Sezona çok iyi başladık. Aynı şekilde devam ediyoruz. İnşallah yarın da iyi bir oyun sergileyerek 3 puan almak istiyoruz. Ciddi ve zor bir rakibe karşı oynayacağız. Ülke puanı da önemli. Kazanmak istiyoruz, bütün çalışmalarımız bu yönde" şeklinde konuştu.



"ÇOK GOL ATAN BİR OYUNCU DEĞİLİM AMA ATTIĞIMDA GÜZEL OLUYOR"



Hearts maçında attığı golün karşılaşma özelinde önemli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Gol hem benim için hem de takım için güzel oldu. Geçen haftaki maçta oyunu açtı diyebiliriz. Çok gol atan bir oyuncu değilim ama attığım zaman da güzel oluyor. Oynadığımız oyun itibariyle bek oyuncuları hücuma katkı sağlıyor. Bu önemli çünkü bize karşı oynanan oyunlarda rakipler kapanabiliyor. Beklerin skora katkı vermesi önemli" diye konuştu.



"MAÇA DİNLENİP ÇIKMAK GERÇEKTEN ÇOK FARK EDİYOR"



Lucas Lima ile sol bek pozisyonunda girdikleri rekabette birbirlerini desteklediklerini aktaran Kaldırım, "Rekabet futbolda önemli. Hocamız herkesten faydalanıyor. Yoğun bir fikstür ile karşı karşıyayız. Lucas ile aramız iyi, birbirimizi destekliyoruz. Amacımız, takıma katkı sağlamak. Üç günde bir maç oynamak kolay değil. Daha önce rotasyona girmeyip 3-4 günde bir maç oynadığım zamanlar oldu. Maça dinlenip çıkmak gerçekten çok fark ediyor. Hocamız bu süreci çok iyi yürütüyor" ifadelerini kullandı.