Hradec Kralove-Tromsö maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Çekya temsilcisi Hradec Kralove, sahasında Norveç ekibi Tromsö'yü konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada rakibine 1-0 mağrur olarak tur şansını zora sokan Hradec Kralove, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. İki farklı skor avantajını cebine koyarak taraftarı önünde sahaya çıkan Çekya temsilcisi Hradec Kralove ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "Hradec Kralove-Tromsö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!