Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüpte seçim tarihinin değişmesi gündeme geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli camiada seçim tarihinin ileri bir zamana çekilmesi gündeme geldi.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, 6-7 Haziran'daki seçimin ileri bir tarihe (10 gün) alınması gündeminin oluştuğu öğrenildi. Yönetimin, başkan adaylarıyla bu konuyu görüşeceği ve cuma günü net karar verileceği kaydedildi.

Öte yandan A Spor muhabiri Erdem Akbaş'a konuşan başkan adayı Hakan Safi konuyla ilgili olarak, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligine gidecek takımı kurmak istiyorum." dedi.