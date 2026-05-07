Crystal Palace-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace, Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırlıyor. İlk maçı Krakow'da 3-1 kazanan Londra ekibi, finale giden yolda büyük avantaj yakaladı. Ismaïla Sarr, Daichi Kamada ve Jorgen Strand Larsen'in golleriyle üstünlük kuran Crystal Palace, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet sonucunda finale yükselecek. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise zorlu deplasmanda iki farklı kazanarak maçı uzatmalara taşımayı, daha büyük bir farkla ise sürpriz yaparak turu geçmeyi hedefliyor. Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar ve yayın bilgileri.