Porto-Stuttgart maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto, Dragao Stadyumu'nda Stuttgart'ı ağırlıyor. İlk maçta Terem Moffi ve Rodrigo Mora'nın golleriyle 2-1 kazanan Portekiz devi, bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Stuttgart ise Deniz Undav'ın golüne rağmen aldığı yenilginin rövanşını almak ve en az iki farkla kazanarak turu geçmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli ikinci kulüp kupasında heyecan dorukta. İşte Porto-Stuttgart maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...