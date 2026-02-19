Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off etabında Panathinaikos ile Viktoria Plzen kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. İlk maçın Atina’da oynanacak olması, Panathinaikos için önemli bir saha avantajı anlamına geliyor. Rafael Benitez yönetimindeki Yunan temsilcisi, taraftarının desteğiyle skor üstünlüğünü ele geçirip rövanş öncesi rahat bir konuma geçmeyi planlıyor. Viktoria Plzen ise deplasmandan çıkaracağı olumlu bir sonuçla ikinci maç öncesi son 16 turu için elini güçlendirmek istiyor. Peki, Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?