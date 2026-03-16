Devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Noa lang konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcu hakkında Galatasaray kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna başarılı bir şekilde devam eden Galatasaray'da; devre arasında yapılan transferlerin performansı büyük önem taşıyor.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang, kısa sürede dikkat çeken bir istatistiğe ulaştı.
Sezon başında PSV Eindhoven'dan Napoli'ye transfer olan Hollandalı futbolcu, İtalyan temsilcisinde 27 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede Napoli'deki skor katkısını yakalamayı başardı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da çıktığı 10 maçta 2 gol atıp 2 asist yaparak etkili bir başlangıç yaptı.
Performansından memnun olan Galatasaray yönetimi, takımda kalmaya sıcak bakan Noa Lang'ın aynı çizgiyi sürdürmesi halinde oyuncuyu kadroda tutmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Napoli ile masaya oturarak 30 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonu konusunda görüşme yapabileceği ifade ediliyor.