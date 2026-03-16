Spor yazarları Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Natura Dünyası-Beşiktaş maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte detaylar...
Uzun süre yakalanan yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş, düşme potasından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği karşısına çıktı. Derbi mağlubiyetinin ardından kazanarak reaksiyon vermek önemliydi. Ancak Gençlerbirliği de dirençli takımlardan biri. Volkan Demirel geri dönerek takımın başına geçti. Geçen hafta Alanyaspor ile berabere kaldılar.
Gençlerbirliği de alt sıralardan kurtulmak için mutlak puan çıkarması gereken bir karşılaşmaya çıktı. Ankara'da tribünlerin dolu olması da dikkat çekiciydi. Dakikalar 18'i gösterirken Gençlerbirliği'nden Koita kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bunun doğru bir kırmızı kart kararı olduğunu düşünüyorum. İlk yarının geri kalanında rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte Beşiktaş topa yüzde 73 oranında sahip oldu ancak üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı. Beşiktaş'ın oyunda fark yaratacak oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş, kanat oyuncularından gol katkısı almakta oldukça zorlanıyor. Bu durum takımın üretim ve skor kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırıyor.
Nitekim ilk yarıda iki takım da gol bulamadı. Cerny, hücuma çıkarken topun yönünü çok iyi değiştirdi. Oh'un şutu direkten döndü ancak Olaitan çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu dakikalarda gelen gol oldukça önemliydi. Beşiktaş ikinci yarıda hücumda Olaitan'ı 10 numara pozisyonuna çekti ve gol de geldi. Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya iyi başladı. Bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Harika bir frikik golü attı. Gözlerimizin pası silindi desem yeridir. Rıdvan Yılmaz da yine görevini görevini eksiksiz yerine getirdi.
Beşiktaş 10 kişi kalan ve dakikalar geçtikçe yorulan rakibi karşısında oyunda ağırılığını hissettirerek ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı bildi. Ama Beşiktaş taraftarı futbol adına daha fazlasını bekliyor. Kazananı tebrik edelim ama bu futbol zirve yarışı için yetmez! Gençlerbirliği ise bulunduğu yeri hak etmiyor. Umarım rahmetli İlhan Cavcav'ın takımı eski başarılı günlerine döner.
TURGAY DEMİR - SERGENVARİ!
Tiki taka paslaşmalar olmasa bile havada da yerde de çata çat bir mücadele vardı Başkent'te. Zaman zaman sertlik sınırı aşıldı ve Koita sınır ihlalilini (!) çok erken yaptı! 17. dakikada Djalo'nun diz bağlarını kramponlarıyla yoklayınca kırmızı kartı gördü; takımını eksik bırakırken Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Kartal, Orkun Kökçü'nün organizasyonlarıyla topa daha fazla sahip olmaya çalışırken Gençlerbirliği öncelikle kalesini sağlama almayı tercih etti. Fırsat buldukça da Niang'la kontratak aradı. Ancak karşısında Agbadou olunca Niang beklenen etkiyi yaratamadı.
Orkun'un uzaktan şutu dışında ilk yarıda dişe dokunur bir pozisyon izleyemedik. Bir kişi fazla olmanın avantajıyla ikinci yarıya çok daha etkili başlayan bir Beşiktaş vardı. Olaitan, Asllani, N'Didi, Orkun ve Cerny'nin paslaşmaları hücumdaki manzarayı daha izlenir hale getirirken Rıdvan ile Moeurilo da kanatları oldukça etkili kullandılar. Özellikle Rıdvan'ın bindirmeleri dikkat çekiciydi. OH biraz eksikti dün. Çok topla buluşamadı.
Üst üste yakalanan iki pozisyonda kötü vuruşlar yapıp ellerini açarak Allah'a yakaran Olaitan, hemen ardından önüne düşen topa öyle bir vurdu ki… İp gibi giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Kartal artık oyunun tüm kontrolünü eline almıştı. Volkan Demirel çare olarak Onyekuru ve Traore gibi hızlı oyuncuları sahaya sürdü ama bu hamleler de bir şeyi değiştirmedi. Sonra sahanın en iyisi Orkun çıktı sahneye ve bizi 1994 yılındaki Türkiye-İzlanda maçına götürdü! O gün, şimdiki hocası Sergen sağ taraftan ve neredeyse son çizgiden uzak köşeye çakmıştı topu… Bugün Orkun ters taraftan attı aynı golü. Yılın golü olur mu bilmem ama aday olacağı kesin.
MUSTAFA ÇULCU - SERGEN YALÇIN'I HATIRLATTI
Beşiktaş son haftalarda özellikle iç sahada olduğu gibi kaliteli ön alan baskısını sahaya yansıtamadı. Gençlerbirliği merkezi kalabalık tutup kaptığı toplarla Tongya, Gökhan ve Niang gibi geçiş oyuncuları ile tehdit oluşturan ataklar yaptı. Koita'nın ihracı ile on kişi kaldılar lakin 35. dakikaya kadar eksikliğini hissettirmediler. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu merkezden ve kanatlardan ataklarla tempoyu yükseltti. Golü buldu.
Olaitan etkili oynadı. Rashica çok çoşkuluydu. Beşiktaş'ın oyun lideri kaptan Orkun, duran toptan Sergen Yalçın'a nazire yaparcasına onun gollerini hatırlatan vuruşla nefis bir gol attı. Maçı kopardı. Bu Yasin Kol'a bayılıyorum(!) Maçları kendi kurallarına göre yönetiyor, kimse de bir şey diyemiyor. Bazen iki topla bile oynatıyor. Maç almaya devam ediyor. Helal olsun. Bu güç meselesi.
Rıdvan-Koita mücadelesinde faul var ama o faul çalmamakta ısrar etti. Koita yere düştü yuvarlanırken bu kez ona doğru gelen Djalo'ya teması masum başladı, son anda alttan bileğe üstten dize bacak dik kramponlar diz bölgesine geldi. Ülke futbol iklimimiz ve VAR çıta uygulama standardımız(!) dün gece Trabzon maçında Folcarelli'ye daha acımasız gaddarlık yapıldı, VAR devreye girmedi ama bu maçta girdi. Yasin Kol izledi, Koita'ya kırmızıyı gösterdi. VAR'da kim var?
Erokspor- Bandırma maçında skandal VAR müdahalesi ile Bandırma kalecisini ihraç ettiren Erkan Engin! Demek ki o skandal müdahale bu maça ikramiye olarak yansımış. Bu atama prensipleri bize "böyle başa böyle traş" dedirtiyor. Futbol ailesi olarak alıştık ama... Niang'ın ayağına basan Agbadou'ya 34'te çıkan sarı doğru. 43'te iki oyuncunun mücadelesinde Agbadou'nun Niang'a kol teması dikkatsiz faulde kalır ikinci sarıyı gerektirmez.