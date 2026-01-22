Roma-Stuttgart maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta sahnesinde Roma ile Stuttgart, ilk 8 yolunda son derece kritik bir sınav verecek. Gasperini’nin öğrencileri 12 puanla 10. sırada yer alırken, Hoeness yönetimindeki Stuttgart aynı puanla 9. basamakta bulunuyor. Son hafta öncesi telafisi olmayan bu karşılaşmada iki takım da avantajı kapmak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Roma-Stuttgart maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?