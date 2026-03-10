Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

İŞTE O SÖZLER

"Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçiren, zaman zaman biz o duyguyu geçirdik. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli. Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bence bu da değerli. Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacğaımız bir deplasman bizi bekleyecek. Bir avantaj yakaladık. Skor artabilirdi, 2-0 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1 bulabilirlerdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. 1 gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz."



"BİRİNE GÖSTERMEK İÇİN DAVINSON'A KART GÖSTERDİ!"



"Korkuyordum, olmadı kart cezalarından. Hiç olmayacak bir pozisyonda, faul tartışılır, Davinson'a sarı kart gösterdi. Birine göstermek için Davinson'a sarı kart gösterdi. Davinson dışında kart gören olmadı. 4 gün sonra bir lig maçı oynayacağız. Lig de çok değerli ve önemli. Hemen lig maçını düşünüp, Başakşehir'e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık."