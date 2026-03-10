Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 yendiği maçı stat çıkışında yorumladı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Liverpool maçını RAMS Park'ta takip etti. Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçı değerlendirdi.

Stadyum çıkışında maçı yorumlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray'ın performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.