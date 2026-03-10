Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cimbom'un yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in görüntüsü ise sarı kırmızılıları endişelendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Mücadelede son düdüğün çalınmasının ardından Victor Osimhen ile ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı.

Nijeryalı golcü, maçın bitiminde kendini yere bıraktı. Bir süre sonra ayağa kalkan Osimhen'in beline darbe aldığı tahmin ediliyor.

İŞTE O ANLAR:



