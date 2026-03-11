Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, Samsunspor maçında ağrıları olmasına rağmen fedakarlık yaptı. İspanyol futbolcu, Karadeniz ekibi karşısında 3. golün asistini de yaparak 3-2’lik galibiyette başrolü oynadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında ağrıları nedeniyle oynayamayan Marco Asensio'nun Samsunspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyordu. Maçtan bir gün önce yapılan tetkiklerde İspanyol yıldızın ağrılarının devam ettiği ve zorlu mücadelede oynamaması gerektiği sağlık heyeti tarafından teknik ekibine bildirildi. Ancak Marco Asensio, ağrıları devam etmesine rağmen oynamak istedi.



TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAM



Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Domenico Tedesco'yla bir görüşme yapan İspanyol yıldızın, "Çok kritik bir maç. Mutlaka oynayacağım. Böyle bir zamanda takımı yalnız bırakamam" dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuyu doğrudan ilk 11'e yazdığı ifade edildi. Ağrılarına rağmen son düdüğe kadar sahada kalan matador, üçüncü golün asistini yaparak 3-2'lik galibiyette başrolü oynayan isimlerden biri oldu.



İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU



Marco Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansı, ülkesi İspanya'da da gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada da skor katkısı yapan Matador'un İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olması gerektiği vurgulandı.