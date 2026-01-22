UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'ya Kadıköy'de 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin 75. dakikasında sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya sahasında 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 75. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi ancak yapılan VAR incelemesi sonrası pozisyonda Jhon Duran'ın ofsaytta olması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü TRT 1'den alınmıştır