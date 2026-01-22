Celta Vigo-Lille karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadele yaşanıyor. İspanyol ekibi Celta Vigo ile Fransız devi Lille, lig aşamasının 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da 6 maçta topladıkları 9 puanla play-off hattının sınırında bulunuyor ve bu maç her iki takım için de son 24'e kalma mücadelesinde belirleyici olacak. Kazanan taraf büyük bir avantaj elde edecek, kaybeden ise son hafta öncesi ciddi bir baskı altına girecek. Turnuvanın en dengeli ve heyecanlı eşleşmelerinden biri olarak gösterilen bu karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Peki Celta Vigo-Lille maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...