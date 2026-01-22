CANLI YAYIN | Dinamo Zagreb-FCSB maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadele yaşanacak. Dinamo Zagreb ile FCSB, play-off turuna kalma mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 7. hafta maçında ev sahibi Dinamo Zagreb 7 puanla 25. sırada bulunurken, konuk FCSB 6 puanla 27. basamakta yer alıyor. Sadece 1 puanlık fark, bu maçı adeta final havasına büründürüyor. Kazanan taraf ilk 24'e girme yolunda dev bir adım atacak ve son haftaya rahat nefes alarak girecek. Hırvatistan'da oynanacak bu kritik randevuda her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Dinamo Zagreb-FCSB mücadelesinin tüm detayları haberimizde.