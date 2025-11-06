Dinamo Zagreb-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. hafta programı, Zagreb’de nefeslerin tutulacağı bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Lig aşamasında henüz mağlubiyet yaşamayan Dinamo Zagreb, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Mavi-beyazlılar, üç puanı hanesine yazdırmaları halinde puanını 10’a yükseltip zirve adına büyük bir adım atacak. Bu zorlu randevuda rakip, Avrupa arenasında güçlü kimliğiyle dikkat çeken Celta Vigo. İlk üç karşılaşmadan 6 puan çıkaran İspanyol temsilcisi, kritik deplasmanda alacağı bir galibiyetle gruptaki dengeleri tamamen değiştirmeyi hedefliyor. Peki, Dinamo Zagreb-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?