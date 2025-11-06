Avrupa futbolunun heyecan dolu geceleri devam ediyor! UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta sonunda zirve yarışını paylaşan iki ekip, Bologna ile SK Brann, 6 Kasım Perşembe akşamı yeniden karşı karşıya geliyor. Her iki takım da şimdiye kadar elde ettikleri yüksek puanlarla grupta zirve yarışını sürdürüyor. İşte, Bologna Brann maçı canlı izleme linki!

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri İtalya'da oynanacak. Bologna, kendi sahasında Norveç temsilcisi SK Brann'ı ağırlıyor. Her iki takım da grup aşamasında etkileyici performans sergileyerek üst sıralarda yer aldı. Üçüncü hafta sonunda en yüksek puanları toplayan iki ekip, Avrupa'da liderlik mücadelesi için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Bologna Brann maçı canlı izle veya Bologna Brann hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Avrupa Ligi Bologna - Brann maçı canlı izleme linki!

Bologna-Brann maçını takip etmek için tıklayınız.

BOLOGNA - BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna – Brann maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

BOLOGNA - BRANN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler, tabii platformunun web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla HD kalitede maça erişim sağlayabilir.

BOLOGNA BRANN MAÇI NASIL İZLENİR?

Bologna Brann maçı izle araması yapan futbolseverler, karşılaşmayı tabii Spor platformu üzerinden yasal ve HD kalitede takip edebilir. Maç öncesi analiz programları, canlı yorumlar ve istatistik verileri de aynı platformda yayınlanıyor.

BOLOGNA – BRANN MAÇI: AVRUPA'DA KRİTİK GECE!

Rossoblu, geçtiğimiz ay evinde Freiburg ile 1-1 berabere kalmış, ardından Romanya deplasmanında FCSB'yi Jens Odgaard ve Thijs Dallinga'nın golleriyle mağlup etmişti. Bu sonuçlarla birlikte grupta üst sıraları hedefleyen Emilia-Romagna ekibi, 1998-99 sezonundaki UEFA Kupası macerasından bu yana ilk kez Avrupa'da üst üste iki turu geçmenin planlarını yapıyor.

Form grafiğine bakıldığında Bologna tüm kulvarlarda tam 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Serie A'da hafta sonu oynayacakları Parma derbisi (Derby d'Emilia) öncesinde moralli bir şekilde Avrupa sahnesine çıkacaklar. Vincenzo Italiano yönetimindeki kırmızı-mavililer, deplasmanda aldıkları son galibiyetle Serie A'da beşinci sıraya yükselerek sezona güçlü bir giriş yaptı.

İtalyan temsilcisi, Stadio Renato Dall'Ara'da oynadığı son 32 UEFA maçında yalnızca iki kez yenildi. Ancak bu iki mağlubiyetin de son dört Avrupa karşılaşmasında geldiği düşünülürse, Brann karşısında dikkatli olmaları gerekecek.

BRANN CEPHESİNDE AVRUPA RÜYASI SÜRÜYOR

Norveç temsilcisi SK Brann, bu sezon Avrupa arenasında dikkat çeken bir performans sergiliyor. Ön elemelerde Häcken ve AEK Larnaca engellerini geçerek gruplara kalan ekip, yakaladığı ivmeyi sürdürdü.

İlk hafta Lille karşısında 2-1 mağlup olan Brann, ikinci maçta FC Utrecht'i 1-0 yendi. Son olarak kendi sahasında Rangers'ı 3-0 gibi net bir skorla geçerek gücünü kanıtladı. Bu maçta Emil Kornvig, Jacob Sorensen ve Noah Holm skora katkı sağlayan isimler oldu.

Brann tarihinde Avrupa kupalarında üst üste üç galibiyet elde etmemişti; aynı zamanda üç maçta gol yememe başarısını da ilk kez yakalamaya çalışacak. Bu nedenle Bologna deplasmanında alacakları bir puan bile büyük önem taşıyor.

Her ne kadar Norveç Eliteserien'de son haftalarda düşüş yaşamış olsalar da (Bryne ve Bodo/Glimt mağlubiyetleriyle birlikte üçüncü sıraya gerilediler), teknik direktör Freyr Alexandersson yönetimindeki takım deplasmanda oldukça etkili bir oyun sergiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bologna'nın muhtemel ilk 11'i: Skorupski, Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis, Ferguson, Moro, Orsolini, Fabbian, Dominguez, Dallinga

SK Brann'ın muhtemel ilk 11'i: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Gudmundsson, Mathisen, Holm, Haaland

BOLOGNA - BRANN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLA!