Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçında Antalyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Kenan, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Soner, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Caner, Tayfur, Melih, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Eyüpspor maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.