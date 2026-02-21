Joao Pereira'dan hakem tepkisi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada çok kötü bir ilk yarı oynadıklarını ifade eden Pereira, "Başakşehir de bunun aksine iyi ilk yarı oynadı. Baskılarımızı doğru yapamadık ama yine de pozisyonlara girdik." dedi.

Rakibin iyi oyunculara ve iyi bir hocaya sahip olduğunu değinen Pereira, "Son zamanlarda ceza sahası içinde ufak dokunuşlar Alanyaspor aleyhine penaltı oluyor. Birkaç hafta önce Beşiktaş'a karşı da böyle olmuştu. Bu iki maç üzerine konuşuyorum. Örnek veriyorum, bu maçların birinde çok iyi oynuyorduk Beşiktaş'a karşı ve aleyhimize bir penaltı verildi. Bugün tam tersi kötü bir oyun sergilerken yine aleyhimize basit bir penaltı verildi." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında bu kez kendilerinin daha iyi oynadığını anlatan Pereira, daha iyi baskı yaparak, golü bulduklarını ifade etti.

Sonra da 2-2'yi bulduklarını ancak elle oynama nedeniyle golün iptal edildiğini anlatan Pereira, şunları söyledi:

"Sonra benzer bir pozisyon Kemen'in el pozisyonu var. Burada bizim lehimize karar verilmeliydi. Bu dünyanın her yerinde bence penaltıdır. Japonya'da, Portekiz'de, İsviçre'de fark etmez. Bizimki el ise Kemen'inki de el olmalıydı. Bugün 7 dakika duraklama verildi. Bu fena değildi. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki efordan, çabadan dolayı tebrik ediyorum. Bireysel olarak rakibin çok iyi oyuncuları var. Bize zorluk çıkarttılar. Maça ikinci bölgede başlamıştık ve işe yaramıyordu. İkinci yarı adam adama ile daha önde baskıya döndük. Bu sefer biz onlara zorluk çıkartmaya başladık. Oyuncularım da bu konuda çok iyi iş çıkarttılar ama maalesef puan alamadık."