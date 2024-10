Fatih Tekke: Oyuncuların morali gayet yerinde

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesinde takımının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. 20 Ekim'de GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde antrenmanlarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdüren Alanyaspor'da Tekke, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu vurguladı.

TEKKE: OYUNCULARIM ÇOK İYİ ÇALIŞTI

Isınmadan sonra gerçekleştirilen maç taktik çalışmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, milli arada eksik oyuncularına rağmen takımının iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti. Tekke, "Oyuncularım çok iyi çalıştı. Zaten 4 milli oyuncumuz var, gençlerle birlikte 6 oyuncumuz eksik. Toplamda 14-15 oyuncumuz var. Altyapıdan çıkan genç oyuncularımız da var. Bizim için, özellikle burada kalanlar için yoğun ve verimli bir dönem geçti diyebilirim. Oyuncuların morali gayet yerinde. Sakatlarımız var, dönen oyuncularımız da var ama genel olarak durum iyi görünüyor. Moraller yerinde, antrenmanlarımız da oldukça iyi geçti" dedi.

"ZOR BİR MAÇ ZATEN KOLAY MAÇIMIZ OLMADI"

Önlerinde önemli bir periyodun olduğunu belirten Tekke, bu sürecin ligdeki pozisyonları açısından büyük bir rol oynayacağını vurgulayarak, "Önümüzde bir periyot var; bay haftasına kadar üç hafta, yani üç maç oynayacağız. Bu üç maçtan alacağımız puanlar, milli maç arasından sonraki periyoda iyi bir hazırlık olacaktır. Milli maç arasından sonra bana göre daha fazla puan toplayabileceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu yüzden önümüzdeki üç hafta bizim için çok önemli. İlk maçımız, iyi bir takım olan Kasımpaşa'ya karşı olacak. Zor bir maç, zaten kolay maçımız olmadı ve olmayacak da. Kasımpaşa, düzenli ve birbiriyle oynamaya alışkın bir takım, özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar. Zor bir maç olacak, ama biz de planlarımız ve organizasyonlarımızla hazırlanıyoruz. Bugün için milli oyuncularımız ile Makouta, Hwang ve Augusto, geri kalan üç-dört oyuncu hariç tüm takım beraber çalışıyor. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ HEDEF LİGDE KALMAK"

Alanyaspor'un şu ana kadar beklentilerinin üstünde bir performans sergilediğini ifade eden Tekke, kadronun sınırlı olmasına rağmen takımın mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi. Tekke şunları söyledi; "Bana göre Göztepe ve özellikle Eyüpspor maçları, geldiğimizden bu yana oynadığımız en iyi maçlar arasında. Bu iki maç, ilk üçe girebilecek performanslar arasında sayılabilir. Sorunumuzun ne olduğunu herkes biliyor ama sanırım benim dışımda kimse bu konuda konuşmuyor. Alanyaspor, elindeki her oyuncuyu kullanmaya çalışıyor. Kadromuz belli, sayımız belli, oyuncuların durumu belli. Şu ana kadar beklentilerimin üstünde gidiyoruz. Bu sekiz maçlık periyotta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlara karşı mağlup olduk, ama bu takımlardan ikisine karşı puan alma şansımız vardı. Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ama şu an için takım keyifli, kendine güvenen ve planlı bir oyun sergiliyor. Türkiye'de bu oyun tarzı çok fazla konuşulmasa bile, ilgilenen kişilerin dikkatini çeken ve övgü alan bir takım olduk. Bu durumu daha da ileriye taşıyıp nasıl geliştirebiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Şu anda en önemli hedef ligde kalmak. Kaç hafta öncesinden de söyledim, şu anki durumumuz bu."

"BÜYÜK İHTİMALLE OYUNUN İLK BÖLÜMÜNDE YER ALMAYACAK"

Tekke, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da iyi bir başlangıç yapıp ardından sakatlanan Güney Kore'li golcü Hwang'ın kronik sakatlığının olup olmadığı hakkında gelen bir soruya şu ifadeleri kullandı; "Bilmiyorum. Az önce söyledim. Kore'de. Oyuncumuz Hwang yarın bize katılacak. Sakatlığı iyileşmiş gibi gözüküyor, ama tam maç kondisyonunda olup olmadığını göreceğiz. Belki kullanabiliriz, belki kullanamayız. Ancak büyük ihtimalle oyunun ilk bölümünde yer almayacak."