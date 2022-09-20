Adana Demirspor'la iyi bir çıkış yakalayan Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi.
Henry Onyekuru Galatasaray'a karşı oynayacak mı?
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un yıldızı Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Onyekuru, sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takım'ının kadrosundan çıkarıldı. Peki 25 yaşındaki futbolcu, milli aradan sonra oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyecek mi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 16:51
Nijerya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada Henry Onyekuru'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Başarılı oyuncu, Adana Demirspor ile bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.