Samet Aybaba'dan Balotelli sözleri!

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Samet Aybaba Balotelli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Balotelli'yle aramda kişisel hiçbir sorunum olmadı. Başka birinin ben oyun karakterini eleştiririm, kişisel karakteriyle ilgili veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu benim işimle ilgili zaten, ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm." dedi.

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Samet Aybaba, son maçlarda yaptığı hareketlerle Süper Lig'e damga vuran Mario Balotelli hakkında Milliyet'e konuştu. İtalyan yıldızla sorun yaşamadığını belirten Aybaba, Balotelli'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıları futbola yansıttığını söyledi.

İşte o sözler:

"Balotelli'nin sorunlarını biraz tartıştık tabi aramızda. Onun alışkanlıklarından dolayı diyelim. Hayata bakışı, yaşadığı ortam, büyüme şekli diyelim... Orada biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O futbola yansımış, çeşitli teknik adamlarla yaşadığı sorunlar var. Sonuçta İtalya 2. Lig takımından aldık biz onu. Söylenildiği gibi dünya yıldızı durumunda almadık. Şimdi böyle olunca başka bir yere kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama öyle değil. Emek vererek, çalışarak, işini iyi yaparak oraya gelmesi lazım."





"BALOTELLI'YLE SORUNUM OLMADI"

"Ben kendisiyle konuştuğumda ona Robinho örneğini vermiştim. Sivas'ı çalıştırırken Robinho geldi bize; bir maçta 42 dakika ısındı Robinho. Yeni gelmişti daha, tam hazır değildi. İkinci yarı onu ısınmaya gönderdim, 42 dakika ısındı. Sonrasında 88'de ya da 89'da oyuna girdi. 2-1 yendik o maçta. Soyunma odasında maçın hatıra fotoğrafı var, en çok sevinen Robinho'ydu. Dünya yıldızı böyle oluyor, karakter çok önemli. Balotelli'yle aramda kişisel hiçbir sorunum olmadı. Başka birinin ben oyun karakterini eleştiririm, kişisel karakteriyle ilgili veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu benim işimle ilgili zaten, ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm."

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