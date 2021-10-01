01 Ekim 2021, Cuma

ADANA DEMİRSPOR

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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