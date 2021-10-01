Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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