Haydi Sergen vakit tamam!

Kupa yarı finalinin ilk yarısında gök gibi gürleyen Beşiktaş'ı görünce, bu baskının sonunda sağanak bir gol yağmuru bekledik ama öyle olmadı. Kimi zaman Bilal'in şutu direkte patladı, kimi zaman OH'un gollük vuruşunda Bahadır geçit vermedi. Beşiktaş'ın hücumdaki etkisini sınırlayan ise Konyaspor savunmasından çok Olaitan'dı... Bu çocuk hücumlarda pas değil, adeta iftira atıyor. Konuk ekip ilk yarı boyunca sadece savundu. Öyle ki Ersin'in forması bile kırışmadı... İkinci yarıda da filmin senaryosu değişmedi... Beşiktaş, rakibini köşeye sıkıştırmış bir boksör gibi sağlı sollu vurdu ama nakavt edecek yumruğu bir türlü indiremedi.



Doğrusu maç öncesinde Konyaspor'un katı savunma yapacağını görmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Hal böyleyken El Bilal ve Olaitan yerine dar alanda daha etkili Cerny ya da Jota Silva tercihi daha doğru olabilirdi. Sergen Yalçın ise yine ezberine sarıldı. Rashica, Olaitan, El Bilal ve formsuz Cengiz'e açtığı krediyi Cerny ile Jota'ya tanımaması, tercihlerinde liyakatten çok alışkanlıklarının ağır bastığı izlenimi yaratıyor. Neyse ki, tribün baskısıyla da olsa Cerny'i sahaya sürdü ve Beşiktaş ön bölgede enerjisini akılla destekleme şansı buldu... Konyaspor aradığı kontratak fırsatlarını sonunda yakaladı. İki kez rakip kaleye gittiler; birinde attıkları gol ofsayta takıldı, ikincisinde penaltı kazandılar. Hem de ne penaltı! Ceza sahasına metreler kala Muleka'yı çekmeye başlayıp bırakmayan Olaitan, ayaklarıyla yaptığı hatalara elleriyle yenisini ekledi ve Beşiktaş'ın kupa umutlarını söndürdü. Lig çoktan gitti, Avrupa hiç olmadı, Kupa da gitti... Ee, daha ne bekliyorsun Sergen Yalçın? Yoksa gelecek sezon takımı düşme hattında görmeyi mi?