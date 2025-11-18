18 Kasım 2025, Salı LEVENT TÜZEMEN











G.Saray’ın Liverpool’a oynadığı gibi oynamalı Eğri oturalım, doğru konuşalım; İspanya dünyanın en iyi milli takımı... Çok iyi pas yapıyorlar, akıllı oynuyorlar, rakibi resmen sahasına hapsediyorlar. İlk maçta oynadığımız oyun hatalıydı, 6 gol yediğimize şükredelim. Daha farklı bir mağlubiyeti kaleci Uğurcan'ın kurtarışları önledi. Bu sene Galatasaray'ın Liverpool'a karşı oynadığı oyun planını, Milli Takım, İspanya'ya karşı uygulamalı. Nedir bu plan? Kompakt futbol anlayışı içinde savunma ve hücumu birbirine yakın tutmak, rakibe hızlı hücum edecek geniş alanları bırakmamak, kontrataklarla da golü kovalamak. Yani Milli Takım, "Ben istediğimi oynarım, rakip ne oynarsa oynasın" anlayışıyla sahaya çıkarsa, unutulmayacak bir hezimetle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca A Milliler, rakibe karşı öfke içinde hareket etmemeli, gereksiz rövanş faulleri yapmamalı.