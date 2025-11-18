G.Saray’ın Liverpool’a oynadığı gibi oynamalı

Eğri oturalım, doğru konuşalım; İspanya dünyanın en iyi milli takımı... Çok iyi pas yapıyorlar,akıllı oynuyorlar, rakibi resmen sahasınahapsediyorlar. İlk maçta oynadığımız oyun hatalıydı, 6 gol yediğimize şükredelim. Daha farklı bir mağlubiyeti kaleci Uğurcan'ın kurtarışları önledi. Bu sene Galatasaray'ın Liverpool'a karşı oynadığı oyun planını, Milli Takım, İspanya'ya karşı uygulamalı. Nedir bu plan? Kompakt futbol anlayışıiçinde savunma ve hücumu birbirineyakın tutmak, rakibe hızlı hücum edecekgeniş alanları bırakmamak, kontrataklarlada golü kovalamak. Yani Milli Takım, "Ben istediğimi oynarım, rakip ne oynarsa oynasın" anlayışıyla sahaya çıkarsa, unutulmayacak bir hezimetle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca A Milliler,rakibe karşı öfkeiçinde hareket etmemeli,gereksiz rövanşfaulleri yapmamalı.