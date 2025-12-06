Türkmen’in tükenişi

Galatasaray derbideki ilk 11 ile sahadaydı. Zaten bu aralar başka seçeneği de yok. Galatasaray'da İlkay, Barış, Sane ve her zamanki gibi Osimhen çok istekli ve etkiliydi. İlkay bu akşam Torreira ile yan yana, Sara önde 10 numara gibi yer aldı ama yakın oynadılar. Galatasaray rakibini üstüne çekerek savunma arkasına attıkları uzun toplarla Barış, Sane ve Osimhen ile geçiş aradı.

Samsunspor ilerde top tutmakta zorlandı. Sol kanat beki Tomasson'un bölgesinnde geldiğinden bu yana en iyi maçını oynayan Sane orayı otobana çevirdi, iki gol de buradan geldi. Sanchez karşısında Musaba gibi bir güçlü atletik oyuncu olunca zorlandı. Ntcham'ın oyuna girmesiyle Samsunspor'da top kayıpları azaldı. Emre Kılınç'ın yükselen performansı ile ikinci yarıda golleri buldular. 60'tan sonra oyunda daha etkili oldu Samsunspor. Maskeli süvari Osimhen jeneriklik golüyle uzatmalarda Galatasaray'ı ipten aldı.

Mehmet Türkmen'in yer alma, oyunu okuma ve ikili eşleşme mücadelelerini çözme sorunu devam ediyor. Barış- Zeki eşleşmesinde Zeki'nin futbol dışı rakibi durdurmalarında mutlak sarı kart çıkmalıydı ama göstermedi. Sanchez'e faulünde Tomasson'a, yine Sanchez'e faulünde Musaba'ya çıkarması gereken sarılar çıkmadı. Faullerde hatalı yorumları ve daha önce yönettiği Fenerbahçe-Kocaeli maçında olduğu gibi cebindeki kartları düşürme savrukluğu devam etti. 66'da Kazımcan'ın ayağına Makoumbou basıyor, pozisyon Galatasaray lehine penaltıydı. Hakem devam dedi, VAR'ı dinledi ama VAR karışmaz. 90+7'de Samsunspor penaltı bekledi. Kazımcan'ın sağ kolu bedenden açık genişliyor, topun geçişine engel oluyor. Pozisyon penaltı. Hakem görüyor ama veremedi yine. VAR'a yaslandı. VAR'dan beklediği destek gelmedi. Mehmet Türkmen yerinde sayıyor. Yerli yabancı mentörlerle gelişimini hızlandırmalı.