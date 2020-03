Terim kritik kararın eşiğinde

LEVENT TÜZEMEN

Öncelikle Fatih Terim'e geçmiş olsun diliyorum. Terim, zihinsel olarak inatçı ve savaşmayı seven bir insan. Tedavisi olumlu sonuçlanır ve normal hayata dönerse, teknik adamlığa devam edip etmeme konusunda kararı ailesi verecektir.Bütün dünyayı evine hapseden Koronavirüs, bence insanların yaşamını bir daha gözden geçirmesine neden olacaktır.Terim de radikal bir karar alarak artık sahalarda olmamayı tercih edebilir. Sonuçta G.Saray, Fatih Terim gibi bir değerini teknik adam olarak olmasa da yönetici olarak kullanabilir.Çünkü Terim'in yaşı teknik adamlık yapma konusunda çok müsait.Çünkü Terim'in G.Saray'da oluşturduğu bir futbol anlayışı vardır. Ancak bunu devam ettirecek isimler G.Saray'a hoca olabilir.Türkiye'deki yabancıların, virüs tehdidi kalktıktan sonra yapacakları ilk iş, ülkelerindeki ailelerini görmek olacaktır. Hatta dünyanın en önemli futbol yıldızları bile virüsten psikolojik olarak olumsuz etkilenip futbol hayatlarına son verebilir.'Ligler tamamlansın' demek çok doğru bir yorum değil. Bunu düşünenleri 'Koyun can derdinde, kasap et derdinde' atasözüne benzetiyorum.Nitekim Türkiye'deki sağduyulu insanlar, devletin 'evde kal' çağrısına uymaya devam ediyor. Maalesef kafası basmayan bir grup azınlık virüsle dans etmeyi marifet sanıyorlar. Bu azınlık, kendilerini düşünmese bile başkalarına zarar vermeye devam ediyor.Sağlıklı ortam yeniden oluşur ve spor dünyası da kapılarını açarsa ligler bitirilebilir.Süper Lig, 3 günde bir oynanacak maçlarla 4 haftada tamamlanabilir. Fakat, sağlık şartları uzun süre spor dünyasının kapılarını açmasına izin vermezse;Örneğin Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları tarafsız sahada tek maç olabilir.Yeni sezon başlamadan önce bitmeyen sezon tamamlanabilir.Bu, ortaya koyduğum plan ve programın hayata geçebilmesi için Koronavirüs tehdidinin tamamen ortadan kalkması ya da kontrol altına alınması gerekir.