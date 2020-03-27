27 Mart 2020, Cuma
LEVENT TÜZEMEN
Terim kritik kararın eşiğinde

Terim kritik kararın eşiğinde

27.03.2020, Cuma
Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıkması Terim'in ve G.Saray'ın geleceğini nasıl etkiler?
Öncelikle Fatih Terim'e geçmiş olsun diliyorum. Terim, zihinsel olarak inatçı ve savaşmayı seven bir insan. Tedavisi olumlu sonuçlanır ve normal hayata dönerse, teknik adamlığa devam edip etmeme konusunda kararı ailesi verecektir.
Bütün dünyayı evine hapseden Koronavirüs, bence insanların yaşamını bir daha gözden geçirmesine neden olacaktır.
Terim de radikal bir karar alarak artık sahalarda olmamayı tercih edebilir. Sonuçta G.Saray, Fatih Terim gibi bir değerini teknik adam olarak olmasa da yönetici olarak kullanabilir. Fakat doğmamış çocuğa don biçmeyelim; iyileştikten sonra, 'teknik adamlığa devam etmek istiyorum' derse G.Saray'ın kapıları kendisine ardına kadar açık olur.
Çünkü Terim'in yaşı teknik adamlık yapma konusunda çok müsait. Ama bırakırsa kendisinin işaret edeceği bir isim G.Saray'ın başına geçmelidir. Çünkü Terim'in G.Saray'da oluşturduğu bir futbol anlayışı vardır. Ancak bunu devam ettirecek isimler G.Saray'a hoca olabilir.
Ligler başladığında genel olarak futbolcularda nasıl bir psikoloji hakim olur?
Türkiye'deki yabancıların, virüs tehdidi kalktıktan sonra yapacakları ilk iş, ülkelerindeki ailelerini görmek olacaktır. Hatta dünyanın en önemli futbol yıldızları bile virüsten psikolojik olarak olumsuz etkilenip futbol hayatlarına son verebilir. Eğer, aşı konusunda çaba sarf edenler öncelikli olarak ilaç da üretmeyi başarırlarsa bu sadece kitlelere değil tüm spor dünyasına da ciddi bir moral olur.
Ligler nasıl tamamlanmalı?
'Ligler tamamlansın' demek çok doğru bir yorum değil. Bunu düşünenleri 'Koyun can derdinde, kasap et derdinde' atasözüne benzetiyorum. Öncelikli hedef, sağlıklı ortamın yeniden hayata geçmesidir. Zaten sağlık olmadan bırakın futbol oynamayı, sokağa bile çıkamazsınız.
Nitekim Türkiye'deki sağduyulu insanlar, devletin 'evde kal' çağrısına uymaya devam ediyor. Maalesef kafası basmayan bir grup azınlık virüsle dans etmeyi marifet sanıyorlar. Bu azınlık, kendilerini düşünmese bile başkalarına zarar vermeye devam ediyor.
Sağlıklı ortam yeniden oluşur ve spor dünyası da kapılarını açarsa ligler bitirilebilir.
Süper Lig, 3 günde bir oynanacak maçlarla 4 haftada tamamlanabilir. Fakat, sağlık şartları uzun süre spor dünyasının kapılarını açmasına izin vermezse; başta UEFA ve FIFA, dünyanın önemli kulüplerinin yöneticileriyle bir araya gelip planlama işine girebilir.
Örneğin Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları tarafsız sahada tek maç olabilir.
Yeni sezon başlamadan önce bitmeyen sezon tamamlanabilir. Dünya Kupası grup eleme maçları sürerken; hazırlık maçları için ayrılan süreler de kaldırılabilir. Bu, ortaya koyduğum plan ve programın hayata geçebilmesi için Koronavirüs tehdidinin tamamen ortadan kalkması ya da kontrol altına alınması gerekir.
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