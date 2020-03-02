LEVENT TÜZEMEN

Öz güven patlaması yaşanıyor

Ateş düştüğü yeri yakarmış. İdlib'deki hain saldırıda yüreklerimiz dağlandı. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar, kederli ailelere de başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Vatan ve bayrak için canı pahasına savaşan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun.

Fatih Terim'in oluşturduğu kadro istikrarı ile kanatlardan hızlı hücum etme anlayışı buluşunca Galatasaray keyif veren ve kazanan bir takıma haline geldi.

Gençlerbirliği ataklarında bir ara tüm Galatasaraylı oyuncular kendi sahalarındaydı.

Bu tablo tüm takımın güvenli savunma adına birlikte hareket ettiklerinin göstergesidir. Seri'nin oyun aklı olarak yönettiği Galatasaray'da tüm oyuncular kaliteli pas atmaya ve topu iyi kullanmaya özen gösteriyorlar.

Topu iyi kullanmak Galatasaray'a oyun hakimiyeti de getiriyor.

En önemlisi sezonun ilk bölümünde göremediğimiz hızlı kanat hücumlarını G.Saray Mariano, Sarrachi, Feghouli, Onyekuru dörtlüsüyle mükemmel uyguluyor. Mariano'nun forma girmesi G.Saray'a pozisyonlar getiriyor.

Bu hızlı oyunda önce Mariano, sonra Feghouli'nin paslarında 2 gol atan Falcao diri olduğu sürece çok pozisyon üretir.

Dikkat ettiğim, Galatasaray artık set oyunu oynamıyor, doğrudan hızlı hücuma gitmeyi planlıyor. Onyekuru gibi bir silaha sahip olmak G.Saray'ı rakip sahaya hızlı ve çabuk taşıyor. Terim'in yeni planıyla G.Saray savunma ve hücum anlayışında fabrika ayarlarına geri döndü.

8'de 8 yapmak Ğ.Saraylı oyuncularda bir kazanma öz güveni yarattı. Donk'un yükselen formu sadece savunmaya katkı yapmasını sağlamıyor, hücumda da çalışılmış gollere imza attırıyor. Terim'in Donk'u kolay kart görmemesi konusunda uyarması gerekir. Çünkü Donk'un G.Saray'da alternatifi yok.