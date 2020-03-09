LEVENT TÜZEMEN

Yanlış tercihler...

Sivasspor'un "baskın basanındır" tarzında ilk 10 dakika ortaya koyduğu baskıda şaşıran ve dağılan Galatasaray'da iki net kurtarışa imza atan Muslera'nın Hakan Arslan'ın diziyle attığı gole yapacağı bir hamle yoktu. Galatasaraylı oyuncular gol sonrası çabuk toparlandı ve Seri-Lemina-Feghouli üçlüsünün etkili pas organizasyonunda oyunun temposunu, kontrolünü hemen eline geçirdi. Bu geri dönüş tesadüf değil. Çünkü Galatasaraylı oyuncular, Kadıköy'de Fenerbahçe önünde de geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmişler ve etkili bir oyun ortaya koyup farklı kazanmışlardı.

Geri dönüşte Galatasaraylı oyuncular skoru 2-1'e getirirken, jenerik olacak iki gole imza attılar. Falcao ile Feghouli'nin golleri hazırlanış olarak mükemmeldi. İki net pozisyonda Feghouli vuruş konusunda doğru karar vermedi. İlkinde topu aşırtma yerine çalım atmayı ya da kaleci Samassa'nın bacak arasına vurmayı deneyebilirdi. İkincide de pas vermeyip çaprazdan kaleye vurmalıydı.

Lemina'nın dönüşü Galatasaray'ın pas kalitesini yukarı çektiği gibi arkadaşlarının dikine oynamalarını ve hücuma çabuk çıkmalarını sağladı.

Bu tür zor maçlarda ikinci yarının ilk 15 dakikasında büyük takım olarak skoru tutmaya özen göstereceksin. Galatasaray, Seri'nin kontrolsüz hareketi ile yaptığı penaltıdan golü yedi. Sivasspor morallendi. Kalabalık savunma yaparak Galatasaray'ı üzerine çekerek kontrataklarla golü aradı. Özellikle Emre Kılınç'ı hızlı hücum silahı olarak kullandı.

Sivasspor, savunmada dikkatli oynayınca G.Saray pozisyon üretmekte zorlandı. Emre Akbaba oyuna daha erken girmeliydi. Seri'nin de yorulduğunu düşünürsek Belhanda tercihi daha doğru olurdu. Kontratak düzenine geçen Sivas kazanma adına Galatasaray'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Sarıkırmızılılar, dün ilk yarısında net fırsatları harcadığı Sivas'ta büyük bir fırsat kaçırarak 1 puanla yetindi.