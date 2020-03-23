LEVENT TÜZEMEN
Play-Off açıklamasını çok saçma buluyorum
1- Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil üç senaryo açıkladı. (Ligi tescil etme, Play-Off sistemini getirme, Nisan ayında başlatma). Bu senaryolar için yorumunuz nedir?
Süper Lig eğer TFF'nin belirlediği tarihte oynanabilecekse liglerin bitirilmesi konusunda sorun yaşanmaz. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri 24 ve 27 Haziran'da oynanacak. EURO 2020'nin de ertelendiğini düşünürsek Haziran ayı sonuna kadar ligler oynanabilir. Eğer ligler Koronavirüs'ün baskısıyla bir kez daha ertelenirse hızlandırılmış uygulama devreye girer; kalan 8 maç, 4 hafta içerisinde çarşamba-pazar oynanarak bitirilebilir. Bu arada Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in Play-off açıklamasını çok saçma buluyorum. Türkiye'de 2011-12 sezonunda bir Play-Off yaşandı ama 34 haftalık maç periyodu tamamlanmıştı. Lig bitmeden Play-Off oynamaya çalışmak ve öneride bulunmak, kafaları karıştırır. Çünkü ilk Play-Off'a 4 takım katılmıştı, ilk 4 dışında olan 4 kulüp de Avrupa yarışı için Play-Off'a katılmıştı. Şimdi 8 takımı Play-Off içine sokamazsınız. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'toplantıda Play-Off'tan söz etmedik' söylemine bakınca, bu Sepil'in hiçbir planlama yapmadan gündem oluşturmak için ortaya attığı bir öneri gibi görünüyor
SEVİYE YÜKSELMEZSE MAÇLAR OYNANABİLİR
2- Virüs nedeniyle ciddi bir belirsizlik var tüm dünya sporlarında. Uzmanlar da tarih veremiyor. Sizce lig bundan sonra oynanır mı?
Liglerin devam etmesi Koronavirüs'ün performansına bağlı. Çinliler, COVID-19'un ilacını bulmuş gibi görünüyorlar ve geliştirmeye devam ediyorlar. Çünkü bu konuda gelişmeleri A Haber'e Çin'in İstanbul Büyükelçisi net olarak açıkladı. Biz ülke olarak ilk günden bu tarafa işi sıkı tutuyoruz. Devletin sürekli uyarıları ve yaptırımlarıyla COVID-19'a karşı önemler aldığımız gibi ilaç dünyasında gelişmeleri de yakından izliyoruz. Yine ülke olarak şükürler olsun İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere seviyesinde değiliz ama gevşememeliyiz. Eğer TFF'nin belirlediği tarihte Türkiye'de vakalarda yükselme olmaz, hastalık alçak seviyede devam ederse, bizler de maçları oynayabiliriz. Eğer süreç Haziran ayını da geçerse yeni sezonla kalan sezonu birleştirerek bir lig düzenleyebiliriz. Bu arada UEFA da kendi kupalarını daha az oynatacağı bir formül üretecektir. Örneğin; grup maçları yerine eleme maçları olabilir. Şunu da belirteyim: Eğer Avrupa'da ve Türkiye'de virüs etkisini azaltmazsa, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanması zora girer. Tüm liglerden küme düşme hattı iptal edilip, şampiyon üst liglerde yer almalı, 21 takıma çıkılmalı. Bu da yayıncı kuruluşun zararını azaltmış olur.
FEDERASYON DOSTLUK ZİNCİRİ OLUŞTURMALI
3- Bu süreçte futbolumuz ciddi bir ekonomik sınavdan da geçecek. TFF'ye neler önerirsiniz?
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp başkanlarıyla bir araya gelip, bir dostluk zinciri oluşturmalı. Çünkü dünyanın yaşadığı salgın öfkeleri, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara itmeyi gerektiriyor. TFF; kulüpler, futbolcular ve hakemler ve tüm paydaşlar aynı geminin içerisinde yer alıyor. Kulüplerin zararını TFF masaya yatırmalı, gerekirse UEFA'dan limitler konusunda sınırlı bir destek alınmalı. Çünkü hedef kulüpleri batırmak değil, çıkarmak. Nasıl devletimiz kredi borçlarını erteliyor, ekstra krediler veriyor ve ekonominin ayakta kalması için çeşitli projeler geliştiriyorsa, UEFA da Avrupa'da olan tüm kulüplere inanıyorum ki sınırlı da olsa bazı koyduğu ekonomik açıdan katı kuralları yumuşatacaktır. TFF de başkanlarla bu konuyu konuşup, Türk futbolunu ekonomik olarak minimum düzeyde zarar edebilecek girişimleri ve projeleri yapmalıdır.
ESKİ TÜRKİYE'DE BÖYLE ATAMALAR İMKÂNSIZDI
4- Bir spor adamı olarak insanlara ne öneriyorsunuz?
Öncelikle sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sadece onları ellerimle değil, yüreğimle de alkışlıyorum. Allah doktorlarımıza ve sağlık ekiplerimize güç ve kuvvet versin. Biz vatandaş olarak 'Evde Kal' projesine dikkatle ve ısrarla uymalıyız. Tüm Türkiye'yi birbirine bağlayan, pozitif açıklamalarıyla siyasi görüşleri ortadan kaldıran Türkiye'yi birbirine kenetleyen Dr. Fahrettin Koca'yı da bir vatandaş olarak tüm kalbimle alkışlıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da böyle bir sağlık bakanını göreve getirdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Bakan Koca'nın atanabilmesi de başkanlık sisteminin başarılı bir ürünüdür. Eski Türkiye'de böyle bir atama yapmak yasalar gereği imkânsızdı.