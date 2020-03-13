LEVENT TÜZEMEN

Teşekkürler Başakşehir

Başakşehir; oyun planı, fizik güç, koşu kalitesi olarak Kopenhag'a diş geçiremedi. Danimarka ekibi, "Derin kompakt futbol" anlayışı içinde savunma-orta saha-hücum hattını birbirine yakın tutarak Başakşehir'in etkili pas yapmasına izin vermedi. Kanatlardan hızlı hücum etmek Başakşehir'in en büyük silahıydı. Maalesef Caiçara-Clichy-Visca üçlüsü yeterli geniş alan bulamadıkları için etkili kenar bindirmelerini yapamadı. Çok koşan ve top Başakşehir'e geçtiğinde hemen baskı yapan Kopenhaglı oyuncular takım savunması adına birbirlerine sürekli destek verdiler.

Kopenhag'ın orta sahasını yöneten Falk-Zeca ikilisinin oyunun iki yönünü de oynaması, çok koşmaları ve baskı yapmaları İrfan Can Kahveci-Mahmut-Aleksic üçlüsünün etkili pas yapmalarını engelledi. Okan Buruk'un Kopehnag'a karşı da uyguladığı Demba Ba-Crivelli ikili forvet anlayışı verimli olmadı. Aleksic tercihi de tutmadı. Özellikle Crivelli-Demba Ba birbirlerine çok yakın oynadılar ve rakip savunma arkasına atılan toplara yetişecek koşuları yapamadılar. Sakatlanan Crivelli sonrası tek forvet anlayışına dönmek Başakşehir'in oyununu verimli hale getirdi. Crivelli'nin yerine giren yaratıcı özelliği ve çalım becerisi olan Robinho Başakşehir'in hücumda etkili olmasını sağladı.

Robinho'nun "Al golü at" diye arka direğe kestiği topu Demba Ba gol yapamadı ama bu atak Başakşehir'in Visca ile attığı penaltı golünün mesajı oldu. Rövanş Başakşehir için kolay olacaktır. Çünkü Kopenhag tur için öne çıkacaktır ve Başakşehir de hızlı kanat bindirmelerini yapacak fırsatı bulacaktır. Teşekkürler Başakşehir...