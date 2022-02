26 Şubat 2022, Cumartesi İSKENDER GÜNEN











Abdullah Avcı ikinci yarıda çözdü Maçta iki ayrı devre, iki farklı oyun izledik. Her iki takım için de oyunda gitgeller çok fazla oldu. İlk yarı kendi oyun anlayışı dışında bir Trabzonspor vardı sahada. Sorun orta alandaydı. Dorukhan'ın yokluğunda teknik direktör Abdullah Avcı; Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Siopis'ten oluşan bir orta alan kurgusuyla sahaya çıktı. Böyle yumuşak ve dirençsiz bir orta saha ile gördük ki Kayserispor, doğru bir oyun anlayışı ile çok rahat hücum girişimlerinde bulundu. Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı toplarda sol kenardan Onur'la çok rahat ataklar geliştiren Kayserispor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Trabzonspor hücumda da üretkenlikten çok uzak bir görüntü çizdi.

Abdullah Avcı ikinci yarıya başlarken oyuncu değişiklikleri yaptı. Maçı çözen isim Djaniny oldu. Çünkü her ne kadar rakip çok fazla kendi ceza alanı içinde oyunu kabul etse de böyle bir rakibe karşı orta alanda adam eksilten oyuncu, farklı bir katkı sağlar. Djaniny önce birinci golün hazırlayıcılığını yaptı, ardından ikinci golde Nwakaeme'nin asistiyle beraberliği getiren isim oldu. 2-2'den sonra Kayserispor'un oyuncu değişiklikeri geldi.

Bu bölümde Trabzonspor'un direkten dönen iki topu, Kayseri'nin ise girdiği iki net gol pozisyonu var. Ama her zaman belirttiğim gibi sonucu belirleyen futbolda 'anlar'dır. Oyunun son dakikalarında kazanılan penaltı ve ardından gelen üçüncü gol... 2-0'dan sonra ortaya konulan mücadele gücü ve kazanma azmi gerçekten bir büyük takıma yakışan görüntüydü.