26 Şubat 2022, Cumartesi AHMET ÇAKAR











Yüzde 100 penaltı Artık Trabzonspor için 'bitirdi' diyebiliriz. Dün gece de kazandılar ya söylenecek bir şey yok. Kimi şans diyebilir, kimi muhteşem dönüş diyebilir ama her şey herkes ve özellikle futbolun ilahları Trabzonspor'u seviyor. İlk yarıya bakıyoruz, tel tel dökülen bir Trabzonspor. Orta saha hakimiyeti tamamen Kayserispor'da. Çıkarken kaptırıyorlar, Kayserispor da kontratağa çıktığında geri dönemiyorlar.

Sezonun en kötü 45 dakikasında Trabzonspor 2-0 geriye düştü. Hem de mükemmel gollerle. Bu mükemmellik tabii ki Trabzonspor defansının negatif mükemmelliği. Yani diğer bir deyimle, amatörce yenen goller. Genç Ahmet olsun, sol bek Puchacz olsun bu gollerin baş sorumlularıydı.

Pek tabii ki ikinci yarıda kemendi yiyip oyundan alındılar. Trabzonspor ikinci yarıya müthiş baskıyla başladı ve art arda goller buldu. Önce Visca, ardından da Djaniny beraberliği getiriverdiler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Maç 2-2'ye gelmiş, taraflı tarafsız herkes 'Bu maçı Trabzonspor kazanacak' derken Kayserispor son 15 dakikada öyle goller kaçırdı ki inanılır gibi değil. Karşı karşıya kalınan iki pozisyon ve auta giden toplar.

Artık maç bitti, bitiyor diyorduk, bu puan farkında bu beraberlik Trabzonspor'a fazla zarar vermez diyorduk ki bu sefer sahneye VAR hakemi çıktı.

Maçın hakemi Erkan Özdamar mükemmel maç yönetti, tek kelimeyle kusursuz ve VAR müdahalesi de kesinlikle haklı. Her ne kadar vurulan top Kayserisporlu oyuncunun göğsünden sekse de son anda eliyle topa müdahale ediyor ve bu müdahaleyi bilerek yapıyor. Hiç kimse 'Bu top vücuttan sekti, eline geldi' diyemez. Vücuttan sekmiş olmasına rağmen sonradan elle müdahalesi var, yani penaltı kararı yüzde 100 doğru.