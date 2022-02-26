Mıknatıs gibi kura

Mıknatıs gibi kuraBu sezon G.Saray biraz Barcelona, Katalan ekibi de biraz G.Saray gibiydi. İki kulüpte de başkanlar değişmiş, finansal problemler yüzünden kemerler sıkılmış, sezonun ilk yarısında iki ekip de şampiyonluk yarışına havlu atmıştı. Barcelona 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamazken G.Saray da uzun süren Avrupa başarısızlıkları ardından bu kez namağlup grubundan lider çıktı.
15 yıl boyunca bir Türk takımına rakip olmayan Messi, PSG'ye gitti; Barcelona da Guardiola'nın yardımcılığını yapmış Katalan Torrent ve B takımı kalecisini kiraladığı G.Saray ile eşleşti. Elbette iki takımın önemli bir ortak noktası da Barcelona kariyerinin son dönemini de G.Saray dönemini de büyük hayal kırıklığı ile yaşayan Arda Turan. Benzerlikler bununla da sınırlı değil. G.Saray, Gomis'in boşluğunu 4 yıl sonra Gomis'le doldururken Barça Dani Alves'in boşluğunu 7 yıl sonra Dani Alves ile doldurdu!
HEMEN FAVORİ İLAN ETTİLER
Koeman sonrası göreve gelen Xavi, önce İspanya Süper Kupası'nı kaybetti ardından Kral Kupası'na veda etti. Ligde 4. olabilmek için çırpınan Barcelona'nın tek gerçek hedefi Avrupa Ligi kalmıştı. İki kulüpte de forma giymiş Maradona'nın bol bol anıldığı eşleşmede Katalanlar, Napoli deplasmanından 4 gollü galibiyetle çıkarken dün İspanyol medyası kura öncesinde Barça'yı bu kupanın favorisi ilan etti. Peki ne oldu da 'eski Barcelona yok' dedirten Barcelona toparlandı?
SONUNDA GÜNEŞ AÇTILAR
G.Saray gibi genç kadroya sahip takımın elinde Pedri, Gavi, Ansu Fati (Sakat) gibi genç yetenekler ama aynı zamanda Dembele, Coutinho gibi servet ödenmiş ama hayal kırıklığı olan futbolcular vardı. Devre ortasında yapılan Aubameyang, Adama Traore ve Ferran Torres transferleri o genç kadronun içine akıtılan tecrübe oldu. Atletico Madrid'e 45 dakikada 3 gol atan takım, Napoli rövanşı öncesinde Valencia deplasmanında 4 golle kazandı. İyi oyunun sinyalleri bir aydan fazladır vardı ancak yeni transferlerin tabelacı olması Barcelona'nın üzerinde güneşi açtırdı.
ŞİFRE: LAZİO&MARSİLYA
G.Saray adına sezonun en iyi futbolu diye parmakla gösterilecek iki maç; Lazio ve Marsilya karşılaşmaları. Bir taraftan da Göztepe deplasmanında bile 45 dakikada 60 pas yapabilen bir G.Saray var. İkinci G.Saray'ın Camp Nou'da topu görme şansı yok. Ama birinci G.Saray, Marsilya ve Lazio deplasmanlarındaki defansif kurgusunu sahaya yansıtırsa NEF Stadı'ndaki rövanşa taraftarın gitmesinin bir anlamı olur. Bunun için G.Saray'ın kalede Muslera'ya ihtiyacı var.
AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ
Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)
Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)
Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)
Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)
Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)