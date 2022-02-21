21 Şubat 2022, Pazartesi İSKENDER GÜNEN











Trabzonspor ve diğer takımlar Alanyaspor kağıt üzerinde zorlu bir deplasman takımı. Fakat rakip Trabzonspor ise zor olan şey bir anda kolaya dönüşüyor! Maçın başlangıcında Alanyaspor'da sorunlar dolu. Özellikle kaleci ve savunmasının yaptığı hatalar öne çıktı. Topla birlikte savunmadan çıkarken Dorukhan'ın yaptığı pres ve Nwakaeme ile gelen gol. Ondan sonra Cornelius'un kaleciden dönen topu, yine Nwakaeme'nin ayağından gelen ikinci gol. Zorlu bir deplasmanda 2-0'lık bir sonuç ve ardından oyunu istediği gibi yönlendiren, coşkusunu sahaya yansıtan bir Trabzonspor. Orta alanda Siopis ve Dorukhan mücadele gücü çok yüksek oyuncular… Rakipten kaptıkları kritik topların hepsi atak girişimi olarak gerçekleşti. İlk yarı önce Cornelius ardından Dorukhan ile çok farklı bir sonuç ortaya çıktı. Dün bir gerçeği daha gördük ki; bu sezon Süper Lig'i Trabzonspor ve diğerleri olarak yorumlamak gerek. Abdullah Avcı öyle bir takım yapılanması gerçekleştirdi ki rakip kim olursa olsun sahaya çıkan 11 ve ardından oyuna giren diğer oyuncular, bir takım birlikteliği içerisinde verilen görevi en iyi şekilde yapıyor. Paylaşma duygusu yüksek bir mücadeleyi sahaya yansıtıyorlar. Bu da başarıyı getiren en büyük etken olsa gerek. Sistemi oturmuş, istikrarı yakalamış, gerek oyun anlayışı gerekse bireysel becerileri yüksek kadro zenginliğiyle bundan sonraki haftalarda da kendisine gerekli puanları rahatlıkla alabilecek ve beklentileri karşılayabilecek bir Trabzonspor gerçeğiyle karşı karşıyayız. Oynanan oyundaki farklı sonuç bu gerçeğin en büyük göstergesi.