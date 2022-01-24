24 Ocak 2022, Pazartesi İSKENDER GÜNEN











Başrol Uğurcan’ın Bazı maçlar var ki oyun bazında istediklerinizi yapamazsınız. Ama futbolda anlar vardır. Aynen dün olduğu gibi. Önce Uğurcan'ın kurtardığı iki kritik pozisyon ve ardından yakaladığı tek fırsatı değerlendiren Bakasetas ve Taylan'ın hatası ile Visca'nın mükemmel vuruşuyla gelen ikinci gol... Ve Uğurcan'ın uzatmada kurtardığı bir top daha... Fakat maçın genelini düşündüğümüzde Trabzonspor'un beklenenden uzak bir oyun ortaya koyduğu gerçeği var. Maçın ilk yarısında baskı altında kaldılar. Orta alanda Berat pozisyon almada ve pas bağlantısı anlamında yetersizdi. Orta sahada oluşan sorunlardan başka önde Visca, Nwakaeme, Bakasetas ve Cornelius'un istenilen düzeyde olmadıklarını gördük.

İlk yarıyı Trabzonspor adına büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirmek gerekiyor. İkinci yarıda ise yapılan oyuncu değişiklerinden sonra rakip alanda daha fazla topla oynamaya çalışan bir takım izledik. Cornelius ve Ahmetcan Kaplan ile yararlanılamayan iki gol fırsatından sonra ise Bakasetas ile gelen beraberlik golünü gördük. Ve Visca'nın kaliteli vuruşu ile gelen üç puan...

Oynanan futbol her ne kadar istenilen düzeyde olmasa da bu maçta alınan üç puan Trabzonspor için büyük önem taşıyor. Bu maçın üç puanla sonuçlanmasında en büyük pay ise bana göre kaleci Uğurcan'dır... Karşılaşmanın son anlarında yaptığı mükemmel kurtarışlarla takımına hayat verdiğini düşünüyorum.

Hakem Karaoğlan gördüğünü çaldı, iyi maç yönetmeye çalıştı.