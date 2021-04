İSKENDER GÜNEN

Bu kadroyla sonuç olumlu!

Nwakaeme ve Ekuban gibi hücumda önemli iki oyuncusu sakatlıktan dolayı yoktu Trabzonspor'un... Önemli iki oyuncunuz yoksa, sorunlar yaşamanız doğal. Bu yüzden Abdullah Avcı, orta saha ağırlıklı futbolcuların fazla olduğu bir 11'le sahaya çıktı. Baker, Abdulkadir Parmak, savunmanın önünde Flavio, sağ kenarda Bakasetas, daha önde de Yunus Mallı... Oyuncu yeteneklerini göz önüne getirdiğinizde top üçüncü bölgeye geçtiğinde gol pozisyonu üretmede yetersizliklerin öne çıktığı bir gerçek. Çünkü futbol bir an... Bu anı tarif etmek gerekirse, yapacağınız bir dripling veya rakibi eksilten bir hareket sonucu belirler.

İlk yarıda duran toplar dışında Trabzonspor için organize atak girişimlerinde bile sorunlar ortaya çıktı. Topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du ama her iki kenardan da atak girişimleri yetersiz kaldı. Önde Djaniny, pozisyonlarda yalnız kaldı. Bakasetas zaman zaman hücuma destek vermeye çalışsa da kendisine yardımcı ikinci bir oyuncunun eksikliğini bütün bir maç boyunca hissetti.

İkinci yarıda Trabzonspor'un yakaladığı en önemli gol pozisyonu Yusuf Sarı'nın kenardan getirdiği topta Djaniny'nin vurduğu kafa vuruşuydu. Rize kalecisi Tarık mükemmel bir refleksle sonucu değiştirmeyen isim oldu. Maçın genel yapısını düşündüğümüzde son haftalarda Trabzonspor adına puan kayıpları gerçekleşti. Ama şu an gelinen noktada Trabzonspor'un kadrosuna rağmen bu oyun son derece olumlu. Çünkü yaratıcı oyuncu eksikliği yaşandığında böylesi puan kayıplarının olması doğal.