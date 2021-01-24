İSKENDER GÜNEN

Avcı’nın değişimdeki başarısı

Bu maçtan çıkarılacak ders 74 dakika bir takım bütünselliği içerisinde oyunda üstünlüğü olan ve rakibe oynama olanağı vermeyen, birlikte hareket eden bir yapı... 2-0'dan sonra ise oyun anlayışından kopma ve bireyselliğe dönme, ondan sonra da rakibin sizin ceza sahanıza daha fazla geldiği anlar... Abdullah Avcı, geldiğinde Trabzonspor'un puanı 6. Bugün gelinen nokta ise 12 maçta kalesinde 8 gol gören ve 27 puan alan bir yapıya dönüşme hiç tartışmasız bir teknik adam başarısıdır. Gençlerbirliği maçında da sezon başındaki kadrodan farklı yeni transfer Berat var. Yani aynı kadro ve de sezon başı görüntüsünden çok farklı yapıdaki takım.

Abdullah Avcı, ilk geldiğinde takım savunmasını öne çıkaran bir yapıyı kurmaya çalıştı. Ve de zaman içerisinde hücumda da daha organize olan bir yapıyla sonuçlar ortaya çıktı. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen topa daha fazla sahip olan ve de takım savunmasını öne çıkaran bir yapıyı dünkü maçta bir kez daha gördük. Orta alanda Abdulkadir Parmak ve yeni transfer Berat, dünkü maçta öne çıkan iki isim. Abdulkadir Parmak, Abdullah Avcı geldikten sonra daha doğru bir oyun oynamaya başladı. Eksiği zaman zaman çok fazla dripling yapma isteği... Berat'ın ilk maçı olmasına rağmen olumlu görüntüler verdiği düşüncesindeyim. Pozisyon bilgisi istenilen düzeyde ve aldığı her topu öne oynama isteği onun gelişmeye açık bir oyuncu olduğunun kanıtı.. Trabzonspor'un attığı ilk gol ikili bir oyun.. Ekuban'ın mükemmel asisti ve de Djaniny ile gelen gol. İkinci golde ise Nwakaeme'nin usta işi bir asisti var. Oyunun son 10 dakikasında ise anlamsız bir panik ve telaş vardı. Hiç gereği yokken yanlış bir pas sonucu Gençlerbirliği'nin direncini artıran penaltı.

İkinci yarıda Marlon'a yapılan hareket yüzde yüz penaltı. VAR'ın devreye girmemesi ise büyük hataydı!