İSKENDER GÜNEN

Trabzon aradığı oyuncuyu buldu

Üç günde bir yapılan maçlar her takım için zorlu bir süreç. Üstelik taraftar coşkusundan da yoksun olmak kolay değil. Son 5 hafta 15 puan. Ve de rakip zorlu Gaziantep FK.... Maç başlangıcında da görüldü ki; 5 adamlı savunma kurgusunun önünde 3'lü oyun düzeninde oynayan böyle bir takıma karşı doğaldır ki topun hızı önemli.

Başlangıç Trabzonspor adına olumlu olmasa da ilerleyen sürede oyunda üstünlüğü olan ve topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Özellikle sol taraftan geliştirilen yani Nwakaeme ile buluşturulan toplarda savunma dengesini bozan atak girişimleri var. Bu süreçte Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny ile gol pozisyonlarının yakalandığı anlar var. Pas-şut tercih yanlışlığından kendilerini rahatlatacak golü gerçekleştiremediler. Gaziantep FK gibi 5'li savunma planı ile oynayan takımlara karşı çoğu kez çizgi halinde kaldıklarından savunma arkasına yapılan koşular büyük önem taşır. İlk yarıda Djaniny'nin 2-3 kez savunma arkasına yaptığı koşularda topla buluşturulmadı. Trabzonspor'un attığı golde ise her ne kadar Flavio asisti olsa da Anthony Nwakaeme'nin oyun zekasını asla unutmamak gerek.

Bu zorlu maçta alınan 3 puan, Trabzonspor'un bundan sonraki haftaları için büyük önem taşımakta. Fakat, son dakikalarda ikinci sarı kart görerek oyun dışı kalan Nwakaeme bu takım için büyük önem taşımaktadır. Onun yokluğu Trabzonspor için büyük dezavantaj olarak görülmeli.

Bir paragraf da ara transferde gelen ve takıma büyük güç katan Bakasetas için açmak istiyorum. Uzun yıllardan sonra orta alanda Trabzonspor'un büyük gereksinimi olan bir oyuncu. Oyun aklı üst düzeyde ve de gole oldukça yakın. Oynadığı 3 maç ve attığı 3 gol bunu gösteriyor zaten.