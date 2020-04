Korona bitsin şampiyonluk sonraki iş

FATİH DOĞAN

Koronavirüs tüm dünyayı sarmadan önce Demir Grup Sivasspor da şampiyonluk için mücadele eden takımlardan biriydi.kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Sivas'taki evine telefonla konuk olduk.İlk kez bütün dünya bir konuda birleşti. Başta Amerika olmak üzere ülkelerin bu kadar etkileneceğini, çaresiz kalacağını beklemiyordum.Dünya ilk kez ortak hareket etmek zorunda.Her şeyin başı sağlık. Şampiyonluk iddiamızı koruyoruz ama şu an için tek bir isteğimiz var. İnsanlar ölmesin, aşı bulunsun.Her futbolcu için zor ama yabancılar için daha zor. En çok etkilenen ailesi İtalyada olan Isaac'tı. Özel uçakla gidip almak istedi. Konuşup ikna ettik, burada kaldı.Sabah-akşam koşu yapıyorum. Tesisikarantinaya alıp kapattık ama Sivasspor'unsahası futbolculara açık. Karantinauygulamalarında her futbolcu belliaralıklarla idman yapıyor. Hepsi bana raporlanıyor.Ben de sabah-akşam iki keztesislere gelerek koşu yapıyorum. Sonrasındaevdeyim. Kitap okuyorum.Buarada bir de yabancı dilimi geliştirmekiçin çalışmalar yapıyorum. Eski maçlarıizliyorum. Yeni antrenman sistemleriüzerinde çalışıyoruz. Almanya bireyselantrenmanlara başladı. Dünyayı takipediyoruz. Mesafeli antrenmanlar.O sürece girerseksaat 10.30 ve 11.30 olmak üzere iki ayrıtakımla çalışacağız.Antalya'da oynanması, mini bir Dünya Kupası olmasını destekliyorum.Antalya'da havalar sıcak olacak. Kamp yapmak içingüzel oteller var. Sahalar da aynı şekilde çok güzel. Kamplar bileoraya alınabilir. Hakemler de orada olur. Ancak maçların seyircisizoynanması gerekiyor ki kimseye avantaj sağlanmasın. Yolculukolmayacağı için takımlar yorulmayacak. O zaman haftada iki maççok rahat oynanabilir.Bizim için zor bir dönem. Futbol topundan ayrı olmak. Çünkü bizim işimizbu. Ama öyle bir haldeyiz ki kimse futbolu düşünecek durumdadeğil. Hayat, can, aile bunlar futbolun önüne geçti. Futbol oynanırsa toplumdeşarj olur. Psikoloji iyi olur. Herkes için daha sağlıklıb ir ortam olur.Bütün ülkeler ve takımlar zor duruma girecek. Destek olması güzel. Hibe deolabilir, borç da olabilir. Takımlar borcu ilerleyen dönemlerde geri ödeyebilir.Çok doğru bir karar. Belirsizlik bir nebze ortadan kalktı.Bu işte herkes üzerine düşeni yapmalı. Kulüpler yaşamalı ki sistemdevam etsin. Biz de üzerimize düşeni yaparız ama insanlarınönünü görmesi lazım ki en doğru karar verilsin. Neyinne olduğunu bilmediğiniz zaman yapacağınız hamleler dehavada kalabilir.TFF de aynı esnekliği göstermeli. Sivasspor olarak bizim birsıkıntımız yok ama sonuçta her kulüp etkilenecektir. Çünküseyirci gelirleri, maç başı gelirler, sponsorluk gelirleri her kulüpiçin sıkıntı oluşturabilecek nitelikte.