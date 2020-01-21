FATİH DOĞAN

Beşiktaş için VAR’a gitmek yasak mı?

MAÇTA teknik adamların hamlelerini, hatalarını, oyuncu performansını derinlemesine analiz etmeyi düşünürken hakem Ali Şansalan'ın oyunu direkt etkileyen hatası karşımıza çıktı. Şansalan, Burak'ın penaltı pozisyonunu göremeyerek üstelik VAR'a gitmeyerek beraberlik şansını adeta gasp etti. Can alıcı nokta şu! Beşiktaş'ın attığı frikik golünde 32'de Emre Kılınç'ın N'Koudou'ya yaptığı faulü süzen Şansalan, benzer pozisyonda penaltıyı neden süzmedi! 67'de geç ama doğru bir kararla Uğur Çiftçi'yi VAR'a bakıp atan Şansalan sadece filmin sonuna değil maça, yarışa direkt etki etti. F.Bahçe maçında 2.5 penaltısı yine VAR'a gidilmediği için verilmeyen Beşiktaş'ın bu durumu adeta kaderi oldu! 18 haftada 10 net penaltısı verilmeyen Beşiktaş "Herkese VAR bize yok" demekte sonuna kadar haklı... Karşılaşmaya gelince... Bir şeye inanırım; iyi kaleci yarışta tutar, iyi hücum hattı şampiyon yapar. Beşiktaş'ta ikisi de eksik!...