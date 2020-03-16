FATİH DOĞAN

Tatsız tuzsuz!

Galatasaray-Beşiktaş derbisine Koronavirüs gölgesi düştü. Bu şartların takımların motivasyonunu etkilediğini, seyircisiz oynanan maçların bu oyunu tatsız tuzsuz hale getirdiğini söylemeliyiz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerek kötü hava koşulları gerek oyuncuların dünyadaki Kovid-19 salgını nedeniyle motivasyon noktasında gösterdikleri mücadeleyi kutlamak gerek. Dünya yanarken kolay değil bu işler. Bu sezonki istatistikler derbinin favorisi olarak net Galatasaray'ı işaret ediyordu. Fatih Terim ile ilk derbisine çıkan Sergen Yalçın'ın takımlarının mücadelesi beklentilerin gerisinde kalsa da Koronavirüs gölgesinde ancak bu kadar olabilirdi. Golü daha çok isteyen, bunun için ataklar geliştiren taraf Galatasaray'dı. Beşiktaş'ın şut denemesi yapmadığı ilk yarıda ev sahibi Donk'la bulduğu en net pozisyonunu gole çevirse ikinci yarıya daha farklı çıkabilirdi. Fatih Terim'in Belhanda'nın yerine Ömer, Sergen Yalçın'ın sakatlanan Gökhan'ın yerine Lens, daha sonra Boateng'in yerine Ljajic'i alarak yaptıkları hamleler takımları adına yerindeydi. Muslera'nın Beşiktaş'ın gole en çok yaklaştığı N'Koudou'nun pozisyonunda açıyı kapatması alışılagelmiş bir performans. Orada N'Koudou vurmak yerine sağda bomboş Boateng'e çıkarsa net gol olurdu. Ancak Karius'un 3 kurtarış yaparak sahanın en iyilerinden biri olduğunu belirtelim. Beşiktaş bu oyunla 1 puana üzülmemeli. Hakem Abdulkadir Bitigen ilk derbisinde alkışı hak etti. Alınan tedbirlerin milletimizin tedbirleri için alındığını unutmadan seyircisiz derbinin de futbolun da tadının olmadığını altını çizelim. Koronavirüs umarım dünyanın üzerinden kalkar ve seyircili günlere döneriz.