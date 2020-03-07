FATİH DOĞAN

Yükselen yıldızlar

Beşiktaş 5. dakikada doğru bir penaltı kararı ile Burak'ın ayağından öne geçince takım içgüdüsel olarak tempoyu düşürdü.

Bu standart farklılığını Sergen Yalçın'ın kulübede olduğu maçları dikkate alarak yaptığımızı söyleyelim. Beşiktaş son 5 maçında temposuyla, oyun sertliğiyle ve pozisyon bolluğuyla agresif, atak, özetle güçlü bir oyun performansı ortaya koymuştu.

Özellikle ilk 60 dakika bunun başlıca sebebinin erken golün yanı sıra Galatasaray'la haftaya oynanacak derbi olduğunu düşünüyorum. Sarı kart görmeleri halinde Atiba, Burak, Caner, N'Koudou, Boyd ve yedek de olsa Umut, Galatasaray maçında cezalı duruma düşecekti.

Bu yüzden ikili mücadelelerde dikkatli, oyunun temposunu yükseltmede kontrollü davrandılar. İş kazası yaşama riskine rağmen kart görmeme konusunda uyarıldıkları görüldü.

Galatasaray maçında oynayıp, kazanarak şampiyonluk yarışında iddialı olmak istemeleri anlaşılır bir durum. İkili temaslardan kaçınsa da istekli oyunuyla Atiba, Elneny ve Burak'ın yanı sıra sağ açıkta Boyd'un yükselen performansı da iyiydi.

Sağ bek başlayan Lens'in hücum aksiyonlarına daha çok destek vermesi gerekirdi.

Gökhan olmayınca gözler onu arıyor.

Ljajic'in 88'de attığı golden sonra kulaklarını kapatıp -'konuşmayın' işaretleri yapması uyarıya muhtaç!

Oğuzhan'ın hareketini ve Beşiktaş taraftarının bu konudaki hassasiyetini hatırlatırım.

Artık Beşiktaşlı taraftarlar beklentiyi yükselten Sergen hocadan şunu istedi, "Galatasaray'ı yen".