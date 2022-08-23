23 Ağustos 2022, Salı ERMAN TOROĞLU











Hakemler tembellik yapıyor! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar dört büyükler, yarışın içinde olacaklar. Bunların yanına gelecek iki takım var gözüküyor. Birisi Başakşehir diğeri Antalyaspor... Ama etraftan sesler geliyordu, Adana Demir de bu sene çok iyi diye. Onu gösterecek maç dün akşamki mücadele idi… İlk yarıda Adana Demir yok, soyunma odasına 2-0 geride giriyor. Takım olarak değil ferdi oynayan bir Adana Demir... İkinci yarı başlayınca maç 3-0 oluyor. Artık bitti diyorsunuz, bir de bakıyorsunuz Adana Demir futbol oynamaya başlıyor. Bu arada da Fenerbahçe sahada yok... Nitekim maç 3-2 oluyor. Bu dakikalarda müsabaka iki tarafa da gidiyor geliyor. Ama Adana Demirspor'da atılan Rakitskiy öyle bir aptalca faul yapıyor ki kırmızı kart görünce konuk takım maçı orada bitiriyor.

11'e 11 kalsalar mücadele edecekler, puanı kovalayacaklar. Fenerbahçe, Adana Demir'e göre daha hazır bir takım. Kolay değil İstanbul'dasın, Fenerbahçe ile oynuyorsun, stat tamamen dolu. İki gol atıyorsun yine de galibiyet ve puan alamadan çıkıyorsun. Demek ki daha lige hazır değilsin. Kırmızı kartta VAR çağırdı. Aslında hakemin görüş alanında ama maalesef hakemler artık maçı VAR'a bırakıyor. Yani tembellik yapıyorlar. Zaten bu maçın hakemi de VAR'daki hakem de babadan oğula hakemler. Şu işi Türkiye'de bir kıramadılar. Biraz daha sıksalar dedeleri de gelecek halaları da gelecek o zaman maçlar hayırlı işler olacak. Fenerbahçe 3-0 yaptığı maçı 3-2'ye getiriyorsa onlar da kendilerine soracaklar. Biz nerede hata yaptık diye... Yalnız futbolcular değil, teknik heyet de…