23 Ağustos 2022, Salı BÜLENT TİMURLENK











Jorge Jesus’un ustalığı Jorge Jesus'un diziliş ve oyuncu tercihleri tabelada 3 puan aldığı sürece 'kazanan haklıdır' dedirtiyor. Hocanın parlak kariyeri ve karizması maç öncesine de maça da damga vuruyor. Szalai'yi üçlü defansın göbeğinde oynatmak, Lincoln gibi önce yeteneğiyle hatırlanan bir oyuncuyu orta sahanın soluna yerleştirmek, bunların hepsi Jesus'un oyuna cesur aynı zamanda olabildiğince geniş açıyla baktığının göstergesi. Adana Demir karşısında dün ilk yarıda önde baskının getirdiği hatalar F.Bahçe'nin pozisyonlarını hazırladı. Montella'nın takımı ligin en iyilerinden biri. Valencia'nın penaltısı, ardından Adana Demir defansının orta sahada yakalanıp Serdar'dan seken ve Valencia'nın müthiş bitiricilik ortaya koyduğu gol ile ikinci yarının başında 'ağır işçi' Zajc'ın golü çoğu insana 'maç bitti' dedirtmiştir. Adana Demir geç girdi oyuna ama ikinci yarıda özellikle Onyekuru, sol tarafta müthiş üstünlük kurup penaltı ve ikinci golü hazırladı. Jesus kenarda sakin kalıp oyunu iyi okuyan bir teknik adam. Fenerbahçe ritmini düşürüp Adana Demirspor üçüncü golü ararken doğru değişikliklerle bataryayı doldurdu. Kırmızı kart ve Alioski'nin golü tabelayı belirledi. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı en zorlu rakipti Adana Demirspor. Onyekuru'nun bireysel şovunu bir kenara bırakırsak Montella'nın takımına 4 gol atmak ve haftaya Avrupa Ligi cebinde başlamak böylesine kalabalık bir kadroyla bunu başarmak ustalık gerektirirdi. Sanıyorum artık bütün bunlar Jorge Jesus'un geride kalan yıllarda biriktirdiğinin bir tezahürüdür.