Var’da iki hakem olmalı

Var’da iki hakem olmalıFederasyon Başkanı doğru mesajlar veriyor… İnşallah uygulaması da doğru olur. Mesajlar tamam da bu mesajların sonunda bunları uygulayacak olan insan kalitesi… Futbolda her kademede bu kadar kaliteli isimler var mı? Kesinlikle yok.
Öncelikle kurulların istifasını istemesi çok doğru bir karardı. Çünkü kurullar, futboldaki güveni kaybetmişlerdi. Kimleri getirir onu bilemeyiz. Hakem konusunda da faydalı şeyler söylemiş. Mesela gözlemci; bir odaya girecek raporunu yazacak.
YAN HAKEMLİK ARTIK BİTTİ
Yapay zekadan da faydalanacakmış. Bunlar doğru şeyler. Sayın Başkan, gözlemcilerle hakemler için 100 üzerinden bir değerlendirme yaparsam kapasiteleri %20-25 civarında. Alayı torpille gelmiş. Bunları temizlemek için yukarıdan başlamayacaksın, aşağıdan başlayacaksın. Futbolda yardımcı hakemlik zaten bitti. O iş elektroniğe girecek. Neye bakıyorlar ofsayt, taç ve auta. Bunlar zaten elektronik sistemde kolay. İş neye kalacak? Hakem ile VAR'a. Burada hakemden daha önemli olan VAR.
Şu düşüncesi de bence doğru, VAR'daki hakem sahaya inmeyecek. Devamlı VAR'da kalacak. Bir önerim var. Tabii bu bizim federasyonda hemen uygulanmaz, IFAB'a gidecek teklif. Kocaeli'de Kocaeli- F.Bahçe maçı idare edecektim. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da aniden maça geldi. Karşılaşma saha içindeki güvenlik önlemlerinin alınması için 25 dakika geç başladı. O zamanki Federasyon Başkanı Şenes Erzik olaya el koydu araştırdı, MHK ile konuşarak 4. hakemlerin ulusal liglerde de uygulanması isteğini UEFA'ya bildirdi. UEFA kabul etti. Pilot bölge olarak önce Türkiye'de sonra Avrupa'daki maçlarda uygulandı.
Bakınız, benim teklif edeceğim olay ne? Sahada bir hakem var. VAR'da da eski bir hakem. Bence VAR'da iki tane hakem olmalı. Çok çabuk pozisyonu ikisi tartışmalı. İkisi de aynı karara varırlarsa sonuç belli. İkisi ters düşerlerse orta hakemi VAR'a çağıracaklar. O da nihai kararı verecek. Yani buradaki olay ne? 3 hakem var. 3'te 2 karar verilirse daha sıhhatli olur. Bunu da UEFA'ya ve IFAB'a götürmek çok zor bir iş değil. Teklif edersin kabul ederler ya da etmezler.
300 AKRABA VAR!
Takıldığım bir nokta var. Türkiye'de yıllardır kalitesiz gözlemciler olduğu için bunların seçtiği hakemler de kalitesiz oluyor. Burada torpil ön planda. Zaman zaman da siyaset giriyor işin içine. Gözlemcilere de başka bir gözlemci lazım. Eskiden naklen yayınlar bu kadar detaylı değildi. Gözlemciler öyle not veriyorlar ki şıracının şahidi bozacı. Liglerinde 300'e yakın akraba ve gözlemci var desem inanır mısınız? Girin listelere amcaoğlu, dayıoğlu… Soyadı aynı olmayabilir tonlarca insan var. İyi hakemler yukarı çıkamıyorlar. Çünkü hakemlik müessesesinde güven yok. Haliyle de maçların neticesi güvenli olmuyor. Seçilen başkanın işi zor. İnşallah başarılı olur. Çalıştırdığı en yakınlarına dikkat etmeli. Yüzüne gülerler arkadan vururlar. O isimlerden birileri yanında geziyor.
MHK TOPLANTISI İZLENSİN
Kulüpler Birliği'nin seçeceği biri, MHK toplantılarına girip izleyebilir… Bu doğal bir olay. Buna karşı gelinmemesi gerekir. O girecek arkadaş gidip Kulüpler Birliği'ni bilgilendirmeli ki oradaki kulüp başkanları bilmeden ve öğrenmeden saçma sapan beyanatlar vermemeliler. Bakınız; saklarsanız, gizlerseniz bu işte bir sahtekarlık, var derim. Ne kadar şeffaf olunursa o kadar doğru işler yapılır. Yapabilir miyiz? Yaparız, eğer istersek. Peki hepimiz bunu istiyor muyuz? Bence hayır!