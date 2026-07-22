Fenerbahçe'de Gornik maçı sonrası ilk ayrılık gerçekleşiyor! Kartal'ın en çok süre verdiği isimlerdendi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, turun kapısını aralarken yeni transferler de sarı-lacivertli taraftarların karşısına çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü yeni isimler dikkat çekerken, kadrodaki yabancı yoğunluğu da yeniden gündeme geldi. Yönetimin, yeni transferlere yer açabilmek adına bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planladığı belirtilirken, ayrılığı gündeme gelen isimlerden biri için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.