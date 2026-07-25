Fenerbahçe'den Galatasaray'a 60 milyon euro'luk çalım! Dev teklifi açıkladılar

Son dakika transfer haberleri | Trendyol Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de yarışa hız kesmeden devam ediyor. İki dev kulübün, Avrupa futbolunun en önemli hücum oyuncularından biri için karşı karşıya gelmiş durumda olduğu ve sarı-lacivertlilerin yıldız isim için temaslarını sıklaştırarak Galatasaray'a çalım atmak istediği öğrenildi. İşte dev transfer operasyonun detayları... | FB-GS haberleri