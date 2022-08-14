14 Ağustos 2022, Pazar ERMAN TOROĞLU











En az 10 maç beklemek lazım Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil. Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabii ki. Bir gerçek de şu; Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni... En az 10 maç beklemek lazım.

Dün gece ben bu yazıya başladığımda dakika 81'di. Geri kalan dakikalarda Galatasaray goller atar, galip gelir. Giresunspor bir tane daha atabilir, futbolda hepsi var. Ama bir de görünen şu var; Giresunspor Başkanı'nı hiç tanımam. Basında, televizyonda da görmedim. Teknik adamlarını biliyorum. Ankaragücü'nde futbol oynadı. Bazen paranız çoktur, tam harcırah gibi harcarsınız. Bazen de az para ile düzgün işler yaparsınız. Giresunspor öyle yapıyor. Bu teknik adam 3 senedir burada. İlk başlarda ligde kalmaları başarıydı. Ama şimdi bakıyorsunuz eksik yerlere de futbolcular almışlar. Bayağı bir futbol oynuyorlar. Tek beyinden düşünüyorlar. Neden, çünkü bir ahenk var. Bir planlama var.

Galatasaray'da da olabilir mi? Bir müddet sonra olabilir. Ama şu anda takım değiller. Okan hocaya büyük iş düşüyor. Bu kadar değişik futbolcudan güzel bir yemek yapacak mı bakalım. Abdülkerim, Konya'da iyiydi tamam. Ama büyük takımda oynamak zordur. Bir hata yaparsın, çok şeye mal

olur. Dün gece olduğu gibi. Bir de Abdülkerim rakibe girerken çok kontrolsüz. Üçüncüsü hakemle çok konuşuyor. Dikkat edecek.